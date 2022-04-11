 لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ47 – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – دخلت العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا يومها الـ47 حيث يواصل الجيش الروسي تدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية فيما يصل مستشار النمسا إلى موسكو في محاولة لإعطاء زخم للمسار الدبلوماسي.

ميدانيا

  • الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تركت دبابات جديدة بعد معركة في منطقة خاركوف
  • وسائل إعلام: الجيش الألماني يعد رحلة جوية خاصة لنقل الأوكرانيين المصابين إلى ألمانيا
  • يالفيديو.. الجيش الروسي يستهدف مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ “كاليبر”
  • عمدة ميليتوبول: كييف قطعت الكهرباء عن المدينة – فيديو
  • ألمانيا.. تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
  • البنتاغون: درّبنا جنودا أوكرانيين على استخدام طائرات Switchblade المسيّرة
  • إسقاط مسيّرة أوكرانية شمال القرم الروسية

………………………………………………

ردود الفعل

  • أردوغان يبحث الملف الأوكراني مع مستشار النمسا عشية زيارة الأخير إلى موسكو
  • موسكو: لدينا قائمتنا الخاصة بالأمريكيين والأوروبيين غير المرغوب فيهم وهي قابلة للتوسيع
  • ممثلة أوكرانية تصور فيديو يدعو لقتل الروس على طريقة “داعش”
  • إزالة تمثال بوشكين في مدينة ثالثة بأوكرانيا
  • ألمانيا.. تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
  • يونانيون يعتذرون للسفارة الروسية على موقف حكومتهم
  • موسكو: لم يتم النظر بتشكيل مجموعة دولية للتحقيق في أحداث بوتشا حتى الآن ولا نؤمن بأي تحقيقات مستقلة
  • بوليانسكي: استبعاد روسيا من مجلس الأمن مستحيل حتى من الناحية النظرية
  • صحيفة بريطانية: العقوبات على روسيا قد تزعزع الدولار وتشطر النظام المالي العالمي
  • “التايمز”: فنلندا والسويد تعتزمان الانضمام إلى حلف الناتو هذا الصيف
  • نائب روسي يكشف متى سيعترف الغرب بسيادة روسيا على القرم
  • رجل أعمال أمريكي: الوضع الحالي في أوكرانيا نتيجة للسياسة الأمريكية
  • كوريا الجنوبية ترفض طلب أوكرانيا منحها أسلحة فتاكة
المصدر : RT