الولايات المتحدة – عبرت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، عن أسفها الشديد لضياع لقب بطولة تشارلستون الأمريكية، بعد هزيمتها أمس الأحد في النهائي أمام اللاعبة السويسرية، بيلندا بينشيتش.

وجاءت خسارة النجمة التونسية المصنفة عاشرة عالميا، بمجموعتين لواحدة 1-6، 7-5، و4-6، في مباراة استمرت ساعتين و35 دقيقة.

وذرفت أنس الدموع بعد المباراة على هزيمة جديدة في النهائي، وهي الرابعة من أصل خمس نهائيات وصلت إليها التونسية الشابة.

وقالت أنس “قلت لنفسي إنني لا يجب أن أبكي، لكن الأمر صعب للغاية. لقد خسرت الكثير من النهائيات الآن، لكنني آمل في أن أعود قريبا”.

وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الأول، بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنجليزية على العشب العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.

المصدر: وكالات