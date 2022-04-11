ليبيا – كشف تقرير إخباري نيجيري عن تمكن شرطة ولاية “كاتسينا” في شمال غرب البلاد من الإيقاع بتشكيل عصابي لتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ليدرشب” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى ضبط هذا التشكيل العامل على تهريب البشر إلى ليبيا عبر الحدود مع النيجر، بالإضافة إلى 15 من الضحايا ممن كانوا على وشك تهريبهم إلى الأراضي الليبية.

وتابع التقرير: إن الضحايا هم 7 نساء و8 رجال تخلى عنهم سائق المركبة التي كانت تقلهم وهرب إلى الأدغال فور رؤيته عناصر الشرطة. مشيرًا إلى تواصل الجهود بهدف إلقاء القبض عليه هو الآخر مع مجموعة من الهاربين الآخرين من وجه العدالة.

ترجمة المرصد – خاص