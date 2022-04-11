ماذا تبقى في جعبة الاتحاد الأوروبي؟.. الاثنين يبحث فرض الحزمة رقم 6 من العقوبات ضد روسيا

ماذا تبقى في جعبة الاتحاد الأوروبي؟.. الاثنين يبحث فرض الحزمة رقم 6 من العقوبات ضد روسيا

بروكسل – يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين لبحث فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، فيما ينقسم التكتل حول حظر واردات الغاز والنفط من روسيا.

ورغم أن التكتل فرض 5 حزم من العقوبات إلا أن مقاطعة الاتحاد الأوروبي لواردات موسكو من الطاقة ليست مطروحة على طاولة النقاش بشكل رسمي، ويؤكد دبلوماسيون أوروبيون أن هناك مفاوضات بشأنها.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، حققت روسيا أكثر من 25 مليار يورو من مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويُتوقّع أن يؤدي حظر مشتريات الفحم إلى اقتطاع نحو ثمانية مليارات يورو سنويا من هذا المبلغ، حسب المفوضية الأوروبية، وهو مبلغ قليل نسبيا من إجمالي عائدات الوقود الأحفوري.

المصدر: أ ف ب