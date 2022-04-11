اليمن – بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، امس مع وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي جهود تأمين استمرار الهدنة الأممية في البلد العربي.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أعلن غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب من التحالف العربي والقوات الحكومية والحوثيين.

وأفادت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، بأن “وزير الخارجية بدر بن حمد البورسعيدي استقبل المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ الذي يزور سلطنة عمان”.

وتبادل الجانبان، حسب البيان، “وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين استمرار الهدنة الأممية (في اليمن)”.

كما ناقشا “أهمية الدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو الأمن والاستقرار” دون مزيد من التفاصيل.

وسلطنة عمان دولة جارة لليمن، وترتبط بعلاقات جيدة مع جماعة الحوثي اليمنية وحليفتها إيران.

ومنذ إعلان الهدنة الأممية، تبادلت الحكومة الشرعية والحوثيين اتهامات بخرقها.

و يشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول