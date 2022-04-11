أوزبكستان – وقع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف مرسوما تبدأ بموجبه عملية خصخصة أكبر شركات الوقود والطاقة والنقل وغيرها من قطاعات اقتصاد البلاد.

وقالت الوثيقة التي نشرتها يوم السبت صحيفة نارودنوي سلوفو، التابعة للجهاز الصحفي للبرلمان وحكومة الجمهورية: “بحلول 1 مايو 2022 ، بمشاركة بنك استثماري متمرس، سيبدأ بحلول نهاية عام 2022 (يجب الانتهاء من الاستعدادات للخصخصة – تقريبا) العمل على خصخصة أوزبيكنفتغاز جسك، بما في ذلك من خلال الاكتتاب العاممن الأسهم في كمية لا تقل عن 49 ٪، فضلا عن حصة الدولة في كمية 51 ٪ أو أكثر في محطات الطاقة الحرارية جسك”.

وسيبدأ أيضا بحلول 1 سبتمبر 2022، طرح ديون الدولة بنسبة 51 ٪ في رأس المال المصرح به لشركة الخطوط الجوية الأوزبكية للبيع بالمزاد، بما في ذلك من خلال الاكتتاب العام للأسهم.

وينص هذا المرسوم على الخصخصة من خلال طرح حصص للبيع في “أوزوتو موتورز ش.م. ع”، و”أوزوتو موتورز توليد القوة ش. م. ع” و”سمرقند أفتوموبيل زافودي ش. م. م”، وكذلك نقل المطارات الدولية الإقليمية ومطار طشقند الدولي التابع لشركة “مطارات أوزبكستان ش. م. ع”، تحت إدارة القطاع الخاص.

وبحسب الوثيقة، ستقوم حكومة الجمهورية بمشاركة البنك الدولي بوضع استراتيجية لتحويل وتطوير وخصخصة هيئة الأوراق المالية “أوزبكستان بامير يولاري”، وهي سكك حديد أوزبكستان.

المصدر: تاس