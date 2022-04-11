ليبيا – قال مقرر مجلس الدولة الاستشاري العجيلي سديل إن قرار المشاركة من عدمه في المحادثات المرتقبة في القاهرة، بين وفدي المجلسين حول القاعدة الدستورية، لم يتضح بعد.

العجيلي رأى في تصريحات لموقع “إرم نيوز” أن وفدي المجلسين، وإن التقيا، فلن يناقشا القاعدة الدستورية، بل سيناقشان نقاطًا خلافية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن كل الأجسام في الساحة السياسية لا تمتلك مشروعية إلا بالاتفاق السياسي الذي ينظم المشهد، وأن ما حدث هو أن مجلس النواب أصدر من طرف واحد التعديل الـ12، بينما لم يتخذ مجلس الدولة في المقابل أي قرار، بل اعتبر أن هذا القرار لا يحل الأزمة بل يزيد من تعقيدها.

وأردف بالقول: “بنود التعديل تفتح بابًا كبيرًا من الخلاف حول عدة نقاط، لاسيما الدستور، لذلك فإن مجلس الدولة رفض هذا التعديل، ورأى أنه يجب الذهاب إلى انتخابات سريعًا، لأن الانتخابات هي المخرج الحقيقي والوحيد للأزمة الحالية”.