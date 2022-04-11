ليبيا- تطرق تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “مودرن طوكيو تايمز” اليابانية الناطقة بالإنجليزية إلى تداعيات الحروب في العالم على الواقع في منطقة الساحل الإفريقي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن ليبيا ليست بمنأى عن هذه التداعيات بوصفها جزءًا من هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن الحرب التي تخوضها روسيا وأوكرانيا قادت لاضطرابات جديدة تلقي بأعبائها على البلاد المبتلاة أصلًا بالإرهاب والهجرة غير الشرعية والأزمات الاقتصادية.

وأضاف التقرير: إن سعر الأسمدة في المنطقة قد ارتفع بنسبة تتراوح بين الـ25 والـ30%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وهو ما يحلق مزيدًا من المشاكل لمن يواجهون بالأصل انعدام الأمن الغذائي من نازحين ومهجرين ومهاجرين غير شرعيين.

وتابع التقرير: إن الفقراء في المنطقة هم من سيعانون من العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب، والأخير هو ذاته الذي قام بتدمير ليبيا في العام 2011 التي كانت منارة اقتصادية لكثير من العمال الأفارقة، إلا أنها باتت الآن مرتعًا للبؤس بدلًا من الازدهار والتقدم.

ترجمة المرصد – خاص