موسكو: لدينا قائمتنا الخاصة بالأمريكيين والأوروبيين غير المرغوب فيهم وهي قابلة للتوسيع

موسكو: لدينا قائمتنا الخاصة بالأمريكيين والأوروبيين غير المرغوب فيهم وهي قابلة للتوسيع

روسيا – أعلن سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو لديها قائمتها الخاصة بالشخصيات الأمريكية والأوروبية غير المرغوب فيها، مشيرا إلى أن هذه القائمة قابلة للتوسيع إذا لزم الأمر.

وفي تصريح لقناة “زفيزدا” الروسية، قال فيرشينين: “هناك المئات، بل الآلاف من العقوبات الغربية غير القانونية والمسيئة ضد روسيا، وموقفنا تجاهها سلبي تماما”.

وأضاف أن “مبدأ المعاملة بالمثل يتم اعتماده في هذا السياق طبعا”.

وتابع: “كما تعلمون، لدينا قائمتنا الخاصة بالأشخاص الذين نعتبرهم غير مرغوب فيهم، وهم من تبين أنهم يجرون أفعلا سيئة ضد روسيا”.

وأشار إلى أن هذه القائمة تضم شخصيات أمريكية وشخصيات من الاتحاد الأوروبي، ويتم مراجعتها بشكل دوري، وإذا لزم الأمر سيتم إضافة أسماء أخرى إليها.

المصدر: “إنترفاكس”