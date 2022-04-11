إيطاليا – سقط ميلان في مصيدة التعادل السلبي أمام مضيفه تورينو في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة، ورفع تورينو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق “الكالتشو”.

وهذه المباراة الثانية على التوالي التي يهدر فيها ميلان النقاط بعد تعادله من دون أهداف أيضا في الجولة الماضية أمام بولونيا.

وأهدر ميلان فرصة ذهبية للابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب مطارديه، إنتر ميلان ونابولي اللذان يتقاسمان مركز الوصافة برصيد 66 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة لـ”النيراتزوري”.

المصدر: RT