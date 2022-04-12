أسعار النفط تفتح على ارتفاع بعد يوم من هبوط حاد

أسعار النفط تفتح على ارتفاع بعد يوم من هبوط حاد

فيينا – فتحت أسعار النفط الخام التعاملات الصباحية، الثلاثاء، على ارتفاع، بعد يوم من هبوط حاد نتيجة المخاوف من تفشي فيروس كورونا على نطاق أوسع في الصين.

وعادت أسعار نفط برنت للصعود فوق 100 دولار للبرميل، إلا أن المخاوف من تباطؤ الطلب نتيجة نسب التضخم العالمية المرتفعة، تضغط على سعر البرميل.

وبحلول الساعة (07:51 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.38 بالمئة أو 2.34 دولارا إلى 100.82 دولار للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو / أيار بنسبة 2.56 بالمئة أو 2.40 دولارا إلى 96.70 دولارا للبرميل.

وتصدر خلال وقت لاحق اليوم، بيانات التضخم في الولايات المتحدة وسط توقعات بارتفاعها فوق ذروة 40 عاما، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسكن.

وتشهد الصين حالات إصابة متزايدة بفيروس كورونا، رغم إغلاق عديد المدن، إلا أن المخاوف العالمية تتركز على إغلاق مزيد من المدن لدى أكبر مستورد للخام في العالم.

الأناضول