“أوبك” رفعت إنتاجها 57 ألف برميل يوميا في مارس

“أوبك” رفعت إنتاجها 57 ألف برميل يوميا في مارس

فيينا – أكدت منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، إن إنتاج أعضائها ارتفع بمقدار 57 ألف برميل يوميا على أساس شهري خلال مارس/آذار الماضي، بوتيرة أبطأ من الشهر السابق (400 ألف برميل يوميا).

وأوضحت المنظمة الثلاثاء، في تقريرها الشهري، أن الإنتاج ارتفع إلى 28.557 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، من 28.500 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط الماضي.

وزادت 8 دول من المنظمة (تضم 13 عضوا) إنتاجها بكميات قليلة، إذ رفعت السعودية إنتاجها بواقع 54 ألف برميل يوميا إلى 10.262 ملايين برميل يوميا.

وزادت الكويت إنتاج بواقع 25 ألف برميل يوميا، ثم الإمارات 23 ألف برميل، والجزائر 14 ألف برميل يوميا.

كما زاد العراق إنتاجه بواقع 11 ألف برميل، بينما رفعت فنزويلا إنتاجها 8 آلاف برميل يوميا، وإيران 7 آلاف برميل، وغينيا الاستوائية 4 آلاف برميل.

في المقابل، خفضت 5 دول إنتاجها، أبرزها ليبيا التي خفضت الإنتاج بواقع 37 ألف برميل يوميا إلى 1.07 مليون برميل يوميا.

وانخفض إنتاج نيجيريا بواقع 24 ألف برميل يوميا إلى 1.354 مليون برميل.

الأناضول