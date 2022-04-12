الولايات المتحدة – بعمر السادسة عشرة، أعلنت نجمة التزحلق الفني على الجليد الأمريكية أليسا ليو اعتزالها بعد مشاركتها في أولمبياد بكين الشتوي الأخير وإحرازها برونزية بطولة العالم هذا العام.

واعتبرت ليو، بطلة الولايات المتحدة مرتين، أنها حققت كل أهدافها في مسيرتها “أنا هنا لأعلن اعتزالي التزحلق”.

وتابعت في صفحتها على موقع “إنستغرام”: “بدأت التزحلق بعمر الخامسة، وهذا يعني 11 سنة على الجليد، وكانت 11 سنة جنونية”.

وأضافت “كثير من الأمور الجيدة والسيئة، لكن هذا هو الأمر. نسجت علاقات صداقة كثيرة وحصدت ذكريات سأحتفظ بها مدى الحياة. بصراحة لم أكن أتوقع هذه الإنجازات”.

وأكملت ابنة ولاية كاليفورنيا “أنا راضية حيال مسيرتي في التزحلق. أما وقد حققت أهدافي في التزحلق، سأتابع حياتي”.

ودخلت ليو التاريخ الأمريكي عندما أحرزت اللقب الوطني بعمر الثالثة عشرة عام 2019، بقفزة ثلاثية نادرة للسيدات ودافعت عن لقبها بنجاح العام التالي.

وكانت في عمر صغير للتنافس على الصعيد الدولي أو مع الكبار، لكنها بلغت المنتخب الأولمبي برغم إصابتها بفيروس كورونا في يناير الماضي، فحلت سابعة في أولمبياد بكين.

وبعدها، أحرزت ليو المركز الثالث وراء اليابانية كاوري ساكاموتو والبلجيكية لوينا هندريكس في بطولة العالم في فرنسا، في ظل غياب المتزحلقات الروسيات.

المصدر: أ ف ب