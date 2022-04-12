ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي أن المباحثات التي ستجري في القاهرة بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة هي السبيل للخروج من الأزمة في البلاد لسببين.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أنه في حال اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية سيكون السبيل الأسرع للوصول للانتخابات وإجرائها في أقرب وقت.

وتابع أن الصراع الحقيقي في ليبيا يتمثل في اختلاف مجلس الدولة دائما مع مجلس النواب مما يدعو للتفاؤل في حال التوافق على القاعدة الدستورية.

واستطرد: السبب الثاني أن القاهرة تمثل ثقلًا كبيرًا في المنطقة والأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الكل يعلم أن بداية حل الأزمة كان عن طريق إعلان القاهرة والذي كان برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس البرلمان عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير حفتر.

ولفت إلى أن كل هذه الأسباب تضعنا أمام حتمية الوصول إلى حل نهائي للازمة الليبية في حال اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.