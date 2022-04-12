الصين – ارتفع تضخم أسعار المستهلك في الصين، بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي خلال مارس/آذار الماضي، في مخالفة لاتجاه التضخم العالمي الذي يسجل مستويات تاريخية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بيان، امس إن التضخم خلال مارس الماضي صعد من نمو بنسبة 0.9 بالمئة في فبراير/شباط السابق له.

ونما التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 1.1 بالمئة خلال مارس، دون تغيير عن النسبة المسجلة في فبراير.

ورغم ارتفاعها، ما تزال نسبة التضخم المسجلة في الأسواق الصينية أقل بكثير من التضخم العالمي الذي يسجل ارتفاعات عالمية ناجمة عن زيادات في أسعار الطاقة والغذاء.

وفي سياق متصل، أورد تقرير آخر للمكتب أن أسعار المنتجين في الصين نما بنسبة 8.3 بالمئة خلال مارس على أساس سنوي، مقارنة مع 8.8 بالمئة في فبراير.

الأناضول