ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة أمس الإثنين اجتماعًا موسعًا ضم اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مبادرة الأقراض الإسكاني، بحضور مصلحة التسجيل العقاري ومدير مصلحة الأملاك العامة ومدير عام مصرف الإدخار والاستثمار العقاري ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.

الدبيبة أكد بحسب مكتبه الإعلامي أن المبادرة الإسكانية تحتاج إلى جهود استثنائية لنجاحها، ولا بد من العمل بشكل جدي للبدء الفعلي في تنفيذها من خلال الدخول في مرحلة التسليم للقروض.

وفي كلمة لوزير الحكم المحلي، أكد أن المنظومة التي تم إعدادها سجل فيها ما يقارب مليون مواطن، ومن استكمل ملء البيانات المطلوبة وارسال المستندات بلغ نحو 600 ألف مواطن وبذلك تعتبر انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة وهي التسجيل.

وبعد مناقشات مع أعضاء اللجنة، أصدر الدبيبة تعليماته بضرورو استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والشقق غير المستكملة وتحديد المستحقين بالخصوص وضرورة وضع ضوابط عملية للبدء في صرف القروض السكنية في أجل قريب.

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