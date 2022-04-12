السودان – جدد القيادي في “قوى إعلان الحرية والتغيير” جعفر حسن تمسك القوى بإبعاد العسكر نهائيا عن مسار التحول الديمقراطي في البلاد.

وفي حوار مع صحيفة “الجريدة” شدد حسن على أن أي مبادرة لا تقود لاستعادة المسار الديمقراطي عبر المدنيين، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة لن تؤدي إلى نتيجة.

وقال حسن إن القوى “لن تجرب المجرب” وأضاف أنه لا علاقة للقوى بالمجلس الانتقالي السيادي، “وفي حال تدخله يصبح لكل حدث حديث”.

وأشار حسن إلى أن “الحرية والتغيير”، وعبر مؤسساتها “ستدلي برأيها سواء كان سلبا أو إيجابا بكل صراحة والعمل على إبداء الملاحظات حولها وفقا للقاء الذي تم بينهم وبين قادة الجبهة الثورية”.

وأضاف إلى أنهم “حتى اللحظة يعكفون على دراسة المبادرة”، التي كانت قد طرحتها الجبهة الثورية للأطراف المعنية محليا واقليميا من خلال عقد لقاءات مع ممثلي البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد.

المصدر: “أخبار السودان”