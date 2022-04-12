ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن الروس يدركون جيدًا أن تصويت ليبيا الذي تمثلها حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية لولاية، في الأمم المتحدة لم يكن هو المؤثر في تمرير القرار بتعليق عضويتها.

العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن الدبيبة يتخذ من الأزمة الأوكرانية غطاءً لمغازلة واشنطن وحلفائها؛ أملًا في حصوله على دعم ببقائه على رأس السلطة التنفيذية، رغم انتهاء ولاية حكومته، وربما يأمل أيضًا في تجديد خريطة الطريق التي ستنتهي في يونيو المقبل.

وقال العباني: “إن التداعيات المحتملة للرد الروسي على هذا القرار ستمثل إزعاجًا للولايات المتحدة والغرب الأوروبي، وذلك بتمترس (المرتزقة الفاغنر) في مواقعهم ببعض الدول، ومنها ليبيا”.