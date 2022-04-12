العراق – أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اعتقال 8 عناصر من “داعش” في 3 محافظات بينهم قيادي بارز في التنظيم الإرهابي.

وقال رسول إنه “حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة، واستكمالا لسلسلة تطهير المدن من براثن الشر والإرهاب المتمثلة ببقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ واجب في محافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين من عناصر التنظيم بعد التوصل إليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وأضاف: “كما خرجت قوة خاصة من رجالنا الشجعان نحو محافظة كركوك لتنفيذ واجب إلقاء القبض على عنصرين مهمين في عصابات داعش حيث نجح الأبطال بإلقاء القبض عليهما بوقت قياسي”.

وعلى صعيد متصل، قال رسول، إن “الجهاز تمكن من إحضار اثنين من الإرهابيين المطلوبين للعدالة من المنتمين لهذه العصابات التكفيرية بعد تنسيق مع المديرية العامة لمكافحة إرهاب أربيل”، مشيرا إلى أن “جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من ألقاء القبض على قيادي بالغ الأهمية في عصابات داعش سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب”.

المصدر:RT