ليبيا – أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، امس تعيين الفرنسي كورنتان مارتينز، مدربا جديدا لمنتخب بلاده، بعد سبع سنوات على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الموريتاني.

وتعاقد الاتحاد الليبي مع مارتينز لمدة عام واحد سيقوده خلالها في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تسحب قرعتها في 19 أبريل الحالي، وتصفيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين في الجزائر والتي تسحب قرعتها في 28 من الشهر الجاري أيضا.

وكتب الاتحاد الليبي في صفحته على موقع “فيسبوك”: “كان مارتينز قد تابع مباراتي منتخبنا الوطني أمام النيجر وموريتانيا في دورة نواكشوط الودية الدولية وعقد لقاء ثنائيا مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني في العاصمة الموريتانية تم خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد”.

وأضاف الاتحاد أن مارتينز، نجم وسط نادي أوكسير مطلع التسعينيات “سيصل إلى العاصمة طرابلس في 14 أبريل الجاري.. وسيباشر المدير الفرنسي الجديد مهامه فور توقيع العقد”.

وقاد مارتينز البالغ من العمر 52 عاما والذي خاض 14 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وسجل هدفا واحدا، منتخب موريتانيا من 2014 إلى 2021، وقاده إلى نهائيات كأس إفريقيا مرتين عامي 2019 و2021 دون أن يشرف عليه في النسخة الأخيرة بسبب إقالته.

وسيشرف مارتينز على “فرسان المتوسط” بمساعدة الموريتاني صال مصطفى.

المصدر: وكالات