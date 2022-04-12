ليبيا – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة علي القطراني أمس الإثنين بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير بحضور المستشار عبدالباسط الكزة والمستشار عبدالله الحاسي.

المجتمعون ناقشوا آلية توحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة وآلية توزيع التنمية المكانية.

بدوره، أوضح رئيس مجلس التخطيط الوطني انه تم التواصل مع Hكثر من 100 مؤسسة، وذلك من أجل دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة وتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات وإعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل حسب موقعه الجغرافي لتسهيل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أثنى القطراني على عمل مجلس التخطيط الوطني ومايقوم به من جهود لتوحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة وتفتيت المركزية المقيتة، مؤكدًا أهمية دور المجلس في وضع الإستراتيجيات العامة للدولة.

هذا وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة شؤون الرئاسة بمجلس التخطيط أشرف الكريمي ورضا الفريطيس رئيس ديوان مجلس الوزراء بنغازي وعضو لجنة توحيد المؤسسات بمجلس التخطيط الوطني.

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