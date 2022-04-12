الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، الثلاثاء، وسط صعود الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكي الذي يصدر في وقت لاحق اليوم.

وعند الساعة (09:21 ت.غ)، انخفضت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.12 بالمئة أو 2.4 دولار، لتتداول عند 1951.12 دولاراً للأوقية.

وفي المقابل، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.34 بالمئة أو 6.6 دولارات لتسجل 1954.80 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.21 بالمئة عند 100.14 نقطة.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذا آمنا في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

الأناضول