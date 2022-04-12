بعد محاولة الاعتداء عليه.. قيادي بحركة النهضة يؤكد استمرار الغنوشي بأداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه.. قيادي بحركة النهضة يؤكد استمرار الغنوشي بأداء صلاة التراويح في المساجد

تونس – أكد وزير خارجية تونس السابق، والقيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيستمر في أداء صلاة التراويح في مساجد تونس خلال شهر رمضان.

وكتب عبد السلام عبر حسابه في موقع “فيسبوك”: “الغنوشي سيستمر في أداء صلاوات التراويح في مساجد تونس كما جرت العادة من كل سنة في شهر رمضان المعظم”.

وأضاف: “الرجل كان يؤدي صلاته في صمت ويعود لبيته كأي مواطن عادي، فإذا بصعاليك الزقافنة قليلي الحياء وعديمي المروءة يريدون اصطناع بطولات وهمية مع الغنوشي الأرفع منهم علما وفكرا، والأعلى منهم مقاما وأخلاقا”.

وشدد على أن “من يحاول ممارسة البلطجة وإطلاق لسانه بالبذاءة وسوء القول فسيجد أحرار تونس ورواد المساجد له بالمرصاد وسيطردونه طردة الكلاب السائبة مشفوعا بلعنات السماء والأرض وعلى كل من يقف خلفه من الحاقدين والمفسدين”.

وكانت حركة النهضة، أعلنت يوم السبت الماضي أن مجموعة صغيرة من الأفراد تبدو مأجورة، انتظرت خروج الغنوشي من مسجد المراكشي بضاحية الملاسين، حيث كان يؤدي صلاة التراويح، وحاولت الاعتداء عليه والإيهام بطرده من طرف أهالي المنطقة.

المصدر: RT