روسيا – أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز مع مينسك يقلل من التأثير السلبي للعقوبات الغربية بما في ذلك على بيلاروس.

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء، عقب مباحثات ثنائية: “تقدم روسيا على الدوام أسعار مواتية للنفط والغاز المورد إلى بيلاروس للاستهلاك المحلي، ويتم سداد موفوعات (موارد الطاقة) بالروبل الروسي، وهذا يسمح بتقليل الأثر السلبي للوضع الخارجي (العقوبات) على وضع المواطنين والشركات الصناعية في بيلاروس”.

وأكد الرئيس الروسي أنه ستتم مواصلة مكافحة أي محاولات لإبطاء تنمية روسيا وبيلاروس أو عزلهما بشكل مصطنع عن الاقتصاد العالمي، وقال: “من غير المجدي على الإطلاق (عزل روسيا وبيلاروس)، البلدان مرتبطان اقتصاديا بشكل وثيق من خلال العديد من الروابط والخيوط، بما في ذلك في إطار التعاون الصناعي”.

وأشار إلى أنه على موسكو ومينسك تعزيز اندماجهما في الوقت الذي أطلق فيه الغرب العنان لحرب عقوبات شاملة. وقال بوتين إن روسيا وبيلاروس قد نفذتا بالفعل أكثر من ثلث خطط التكامل المخطط تنفيذها بحلول نهاية العام 2023.

ويقوم الرئيسان الروسي والبيلاروسي بزيارة إلى منطقة أمور في روسيا، ويتضمن برنامج الزيارة زيارة قاعدة “فوستوشني” الفضائية الروسية، وتنزامن الزيارة مع الذكرى الـ61 لأول تحليق فضائي في العالم (12 أبريل 2022).

وفي ظل ذلك كان للتعاون في المجال الفضائي حيز في المناقشات بين الزعيمين، وقال بوتين، إن أحد المجالات المهمة والمميزة للتعاون بين موسكو ومينسك سيكون التشكيل المشترك لبنية تحتية تضمن لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس وصولا مستقلا إلى الفضاء.

وأشار إلى أنه ستتاح للشركات البيلاروسية المشاركة في مشاريع مثل قاعدة “فوستوشني” الفضائية، كذلك أشار بوتين إلى أنه بالتعاون مع بيلاروس تم إطلاق مشروع كبير جديد لإنتاج وإطلاق مركبة فضائية لاستشعار الأرض عن بعد.

من جهته أشاد الرئيس البيلاروسي بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا، وأعرب عن رضى بلاده في اعتماد الروبل الروسي في التجارة بين البلدين، وقال: “أخيرا بدأنا التجارة بالروبل الروسي في مجال شراء الغاز والنفط وما إلى ذلك. وهذا يناسبنا”.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن كل ما تنتجه بيلاروس من سلع ومنتجات يحظى بطلب في روسيا، وقال: “اليوم أولينا الكثير من الاهتمام للتعاون، وتحدثنا عن سوقنا المشتركة. في بيلاروس ننتج مجموعة معينة من المنتجات عدة آلاف من السلع ولم يتم رفض أي منتج من قبل روسيا”.

المصدر: تاس