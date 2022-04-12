إنجلترا – أظهرت بيانات رسمية، امس تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا 0.1 بالمئة في فبراير/شباط الماضي، على أساس شهري، قياسا على نمو 0.8 بالمئة في يناير/كانون ثان السابق وسط انخفاض الإنتاج الصناعي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، قياسا على 10.5 بالمئة في يناير السابق.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري في فبراير، نتيجة هبوط في تصنيع معدات النقل بنسبة 5.4 بالمئة، والذي جاء مدفوعا بالكامل بتراجع صناعة السيارات.

وارتفعت الصادرات – باستثناء المعادن الثمينة – 7.8 بالمئة في فبراير، بعدما انخفضت 20.5 بالمئة في يناير.

وقال مكتب الإحصاء: “إنه من السابق لأوانه رؤية تأثير العقوبات الروسية على تجارة المملكة المتحدة عقب اندلاع الصراع في الأسبوع الأخير من فبراير/شباط”، في إشارة إلى الهجوم على أوكرانيا.

وتعافى الاقتصاد البريطاني العام الماضي من تداعيات جائحة كورونا مسجلا نموا 7.4 بالمئة، قياسا على انكماش 9.3 بالمئة في 2020، والذي كان أسوأ انكماش منذ 300 عاما والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

الأناضول