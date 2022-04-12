أبوظبي – أغلقت أسواق الأسهم الخليجية متباينة، الثلاثاء، مع استئناف صعود أسعار النفط بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، فيما واصلت البنوك تسجيل مكاسب قوية لليوم الثالث.

وبحلول الساعة 12:41 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/ حزيران، عند 102.44 دولار للبرميل، بارتفاع 3.96 دولارات أو بنسبة 4.02 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو/ أيار بمقدار 3.63 دولارات أو بنسبة 3.85 بالمئة، إلى 97.92 دولارا للبرميل.

وصعد مؤشر السوق السعودية 1.21 بالمئة إلى 13646.1 نقطة، مدعوما بمكاسب قوية لأسهم البنوك، بقيادة سهمي “البلاد” و”الاستثمار” مرتفعين بنحو 9 بالمئة لكل منهما، وزاد سهم مصرف الراجحي بحوالي 3 بالمئة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر بورصة دبي 0.52 بالمئة إلى 3568.8 نقطة، إذ انخفض سهم “هيئة كهرباء ومياه دبي” بأول يوم تداول بنسبة 3.69 بالمئة، ونزل سهم “إعمار” العقارية 2.28 بالمئة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.7 بالمئة إلى 10096 نقطة، وقاد الخسائر سهما “طاقة” و”اتصالات”، منخفضين 3.5 و2.75 بالمئة على الترتيب.

وهوى مؤشر بورصة قطر 2.62 بالمئة إلى 14115 نقطة، وقاد الخسائر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 7.4 بالمئة، ونزل السهم القيادي “صناعات قطر” 2.63 بالمئة.

واستقر المؤشر الأول في سوق الكويت عند 9134.1 نقطة مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01 بالمئة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهم بنك الكويت الدولي، مرتفعا بحوالي 4 بالمئة.

وزاد مؤشر بورصة مسقط 0.16 بالمئة إلى 4247.8 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي الطاقة والبنوك، يتقدمها سهما “صحار للطاقة” وبنك عمان الوطني، مرتفعين 7.69 و3.66 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر البحرين 0.2 بالمئة إلى 2103.7 نقاط، مدعوما أيضا بمكاسب أسهم البنوك، يتقدمها مصرف السلام مرتفعا 1.05 بالمئة.

الأناضول