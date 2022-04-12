الولايات المتحدة – انخفض سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين”، امس بأكثر من 2 بالمئة لتتداول عند أدنى من 42 ألف دولار، وسط مخاوف بشأن تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.

وأظهر محضر البنك الفيدرالي، الأربعاء الماضي أن صناع السياسة النقدية أكدوا ضرورة رفع معدل الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع أو عدة اجتماعات مقبلة، لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 40 عاما.

وعند الساعة (12:00 ت.غ)، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على انخفاض بنسبة 2.31 بالمئة على أساس يومي إلى 41534 دولارا.

وبلغت القيمة السوقية لـ “بيتكوين” 787.2 مليار دولار أمريكي، بإجمالي 19.008 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وانخفض سعر “إيثيريوم” ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 4.92 بالمئة إلى 3080 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 370.3 مليار دولار.

فيما هبطت عملة “بي إن بي” بنسبة 3.66 بالمئة إلى 407.35 دولارات، لتصل القيمة السوقية إلى 67.09 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 1.89 تريليون دولار، موزعة على 18817 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 505 منصات، حسب بيانات موقع “كوين ماركت كاب”.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

الأناضول