تركيا – بلغت عائدات تركيا من صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة، 762 مليونا و663 ألف دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا، فإن صادرات القطاع شهدت تراجعا 1 بالمئة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وتصدرت الحمضيات القائمة في القطاع بواقع 313 مليونا و682 ألف دولار، بعد تصدير 792 ألفا و236 طنا خلال الفترة المذكورة.

وفي حديثه للأناضول، قال نجدت سين، رئيس اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط، إن صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة أسهمت بشكل كبير في اقتصاد البلاد خلال الربع الأول من 2022.

وأضاف أنهم حققوا توقعات التصدير في الربع الأول من العام الجاري، مبيناً أنهم يهدفون إلى تعزيز هذه الأرقام بحلول نهاية 2022.

الأناضول