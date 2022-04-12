تونس – بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، الثلاثاء، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من “التطرف العنيف”.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته الحكومة عقب لقاء جمع بودن مع كيبال بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور سفير فرنسا لدى تونس اندري باران.

ونقل البيان عن بودن تأكيدها على “دور الدولة في الحد من التفاوت الجهوي (المناطق) والاجتماعي عبر تكريس الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية”.

وشددت على “أهمية تأطير الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من أخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير النظامية من جهة ثانية”.

من جهته أفاد كيبال، بحسب البيان، إنه “تم تكليفه منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا على المجتمع الفرنسي، خاصة في علاقة بالديانة الإسلامية الفرنسية”.

وأكد المبعوث الفرنسي على “أهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط وخصوصا تونس وفرنسا وإيطاليا لمعرفة أسباب ظاهرة التطرف العنيف في مجتمعاتنا وسبل معالجتها”.

ووصل كيبال تونس مبعوثا عن الرئيس ايمانويل ماكرون في زيارة غير محددة المدة، وهو مختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط بمعهد الدراسات السياسية في باريس.

الأناضول