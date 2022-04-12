ليبيا – تابعت عمادة بلدية إجدابيا تنفيذ حملات لجنة ضبط الأسعار ومتابعة المخابز المفاجئة برفقة جهاز الحرس البلدي وإدارة الدوريات الوسطى.

بيان صحفي صدر عن البلدية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تسجيل مخالفات بحق العديد من المخابز لعدم تقيدها بالمعايير والضوابط والوزن والسعر المفروض من البلدية المقرر بـ4 أرغفة بدينار واحد، فيما تمت الإشادة بعمل المخابز الملتزمة بالتسعيرة والتي تفتح أبوابها في مواعيدها بالجودة والسعر المناسب.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخابز المغلقة عمدًا لعدم رغبة ملاكها بالبيع بالسعر المطلوب والقيام بما يلزم معها وفق القانون.