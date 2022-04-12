ليبيا – نفذت اللجنة العلمية الفنية لمكافحة مرض اللشمانيا التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تعليمات إدارة المركز الخاصة بمراقبة الوضع في مدينة زليتن.

بيان صحفي صدر عن المركز تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة اللجنة المدينة في الفترة الممتدة بين الـ3 والـ9 من أبريل الجاري لغرض لغرض المسح الوبائي للمناطق المستهدفة، لمكافحة المرض ومعرفة أماكن تواجد مستعمرات القوارض الخازنة له والتعرف على أنواعها وتقدير وفرتها.

وأضاف البيان: إن اللجنة حددت المناطق والأماكن المستهدفة لمكافحة ذباب الرمل الناقل للمرض بالمدينة ووضع خطة علمية للتخلص منه والتنسيق للقيام بالبرامج التثقيفية والتوعوية للوقاية منه ومكافحته.