ليبيا – أكد رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار أن البيان الصادر عن الاتحاد وفق قانون إنشاء الاتحاد المعتمد من لجنة الطاقة بمجلس النواب بديلًا عن النقابة العامة للنفط، يمثل جميع العاملين في قطاع النفط بليبيا.

دينار أفاد في تصريح لمنصة “فواصل” أن الاتحاد أكد من خلال البيان تضامه الكامل مع المؤسسة الوطنية، مشيرًا إلى أنهم ضد ما صرح به رئيس ديوان المحاسبة عن حجب الإيرادات النفطية.

وأضاف: “العاملون في قطاع النفط أكثر القطاعات تضررًا من حكومة الوحدة الوطنية؛ بسبب تجاهل الحكومة لقرار زيادة العاملين في القطاع رغم حصولهم على أقدم قرار بالزيادة، ووزير النفط جمّد قرار إنشاء مصحة خاصة بعمال النفط في بنغازي وسبها رغم أنه القطاع الوحيد الذي يشكل أكبر مورد للبلاد”.

وأردف: “تابعنا تصريحات رئيس الحكومة وقرارات زيادة كل القطاعات باستثناء قطاع النفط، الذين لم يحصلوا حتى على تأمين صحي أو زيادة رواتبهم أو علاواتهم الخاصة بالمبيت والتمييز”.

دينار ختم تصريحه بالقول: “نطمح للنهوض بالقطاع وتسييل الميزانية التشغيلية له، ونخشى تدخل الشركات الأجنبية لتطوير وصيانة قطاع النفط في حال لم تصرف الميزانية التشغيلية له”.