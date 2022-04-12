واشنطن – قفز تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة 8.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال مارس/ آذار الماضي، صعودا من 7.9 بالمئة في فبراير/ شباط السابق له، ليسجل ذروة 40 عاما.

وقال مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل في بيان، الثلاثاء، إن التضخم الشهري في البلاد صعد 1.2 بالمئة في مارس، مقارنة بفبراير السابق له.

وأسعار المستهلك المسجلة في الولايات المتحدة خلال مارس، تعتبر الأعلى منذ ديسمبر/كانون الأول 1981، بحسب البيانات التاريخية لمؤشر أسعار المستهلك.

كانت الزيادات في مؤشرات البنزين والمأوى والطعام، هي الأكبر مساهمة في زيادة جميع العناصر المكونة لسلة المستهلك الأمريكي.

وارتفعت أسعار الغذاء على أساس سنوي 8.8 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الطاقة 32 بالمئة، خصوصا السولار بنسبة 70.1 بالمئة والبنزين 48.3 بالمئة.

الأناضول