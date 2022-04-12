روسيا – طلب رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باسم زملائه وروس كوسموس تسليم راية النصر، التي كانت في المدار، إلى قائد العملية الخاصة في أوكرانيا.

وخاطب سكفورتسوف، الحائز على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثالثة، رئيس البلاد في حفل توزيع جوائز الدولة قائلا: “كل طاقم لديه الفرصة لأخذ شيء ثمين وقيم إلى الفضاء قبل الرحلة، وطاقمنا حمل معه راية النصر”.

وأشار رائد الفضاء إلى أن هذه الراية كانت في المدار لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك عادت إلى الأرض، مضيفا قوله: “احتفلنا بيوم النصر بهذه الراية، تقديرا للأجداد والآباء الذين قاتلوا ضد الغزاة النازيين، ضد الفاشية. هذه الراية تحمل ختما يؤكد أنها كانت بالفعل على محطة الفضاء الدولية”.

ووجه سكفورتسوف حديثه لبوتين قائلا: “اسمحوا لي أن أحقق رغبة قيادة روس كوسموس، ومفرزة رواد الفضاء، وجميع المشاركين في الأنشطة الفضائية وأطلب منكم تسليم هذه الراية إلى قائد العملية العسكرية الخاصة التي تجري حاليا، وأتمنى لكل من يشاركون الآن في تنفيذ تلك المهام الخاصة، بحيث تصدح كلمة “نصر” أكثر وأكثر كلما كان ذلك ممكنا عند أداء أنشطتهم”، ووعد رائد الفضاء بتسليم الراية إلى رئيس الدولة فور انتهاء الحفل.

المصدر: نوفوستي