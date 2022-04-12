الولايات المتحدة – توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، أن تستفيد البنوك السعودية من الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وذكرت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، أن البنك المركزي السعودي يقوم عادةً بخطوات مماثلة للفيدرالي لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي.

ورجحت الوكالة أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام، بما يشمل ذلك رفع سعر الفائدة الذي قام به المجلس في مارس/آذار.

كما توقعت رفع الفيدرالي الفائدة بنحو 5 مرات في العامين 2023 و2024، وهي زيادة أكبر بكثير من توقعات في السيناريو الأساسي الخاص بالعديد من البنوك السعودية.

وأشار التقرير إلى أن “هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة أرباح بنوك السعودية بسبب هيكل ميزانياتها العمومية.. يعتمد ذلك على فرضية أن التحول في منحنى العائد متوازي، وأن تبقى الميزانيات العمومية للبنوك ثابتة”.

وزاد: “يمكن أن تنشأ آثار ثانوية من الزيادة في أسعار الفائدة، من ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ النمو الائتماني بوتيرة أبطأ من المتوقعة”.

وأورد أنه مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، من المرجح أن يرتفع صافي دخل البنوك السعودية بنسبة 13 بالمئة.

وصعدت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية خلال العام الماضي، بنسبة 59.6 بالمئة، إلى 48.73 مليار ريال (13 مليار دولار)، وفق مسح للأناضول.

وكانت بنوك السعودية المدرجة في البورصة، سجلت صافي أرباح 30.53 مليار ريال (8.14 مليارات دولار) عام 2020 الذي شهد تفشي كورونا ونتج عنه تراجع الأرباح بقرابة 24 بالمئة.

ويضم القطاع البنكي السعودي، 10 بنوك محلية مدرجة في البورصة المحلية بعد اندماج بنكي ساب والأول وكذلك سامبا والأهلي، وفروعا لـ 15 بنكا أجنبيا.

الأناضول