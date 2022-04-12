ستة أطعمة إفطار مدهشة يمكنها المساعدة في التخلص من دهون البطن

ستة أطعمة إفطار مدهشة يمكنها المساعدة في التخلص من دهون البطن

إنجلترا – توصف دهون البطن، أو كما تعرف بالدهون الحشوية، بأنها الأكثر صعوبة عندما نحاول التخلص من الوزن الزائد في الجسم.

وكما هو الحال مع معظم أنواع الدهون الأخرى في الجسم، فإن للطعام الذي نتناوله أهمية بالغة في محاولة التخلص من هذه الدهون “الخطيرة”.

وإذا كنت جادا بشأن التخلص من دهون البطن، فإن وجبة الإفطار قد تكون أهم خطوة في بدء هذه المهمة، حيث أن الإفطار الغني بالبروتين يعزز فقدان الوزن بطرق عدة.

وتقول أخصائية التغذية بريتاني دن إن الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن “تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الجوع وتعزيز الشعور بالشبع”.

والبروتين أكثر إشباعا من الكربوهيدرات أو الدهون، ما سيمنع من تناول الوجبات الخفيفة قبل وقت الغداء.

وقالت دان إن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات فعالة للغاية في إنقاص الوزن، لأنها “تحافظ على كتلة العضلات وتمنع انخفاض التمثيل الغذائي”.

وسيساعد البروتين في وجبتك الأولى أيضا على تجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم والمزيد على مدار اليوم.

ويوضح الخبراء أن الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم مفيد للغاية لإدارة الوزن.

وتوصي فيبي ليبلينغ، أخصائية التغذية الوظيفية في هارلي ستريت، كقاعدة عامة، دائما بوجبة إفطار تتكون من الكربوهيدرات بطيئة الإطلاق مع 20 إلى 30غ من البروتين، وإضافة كمية قليلة من الدهون لتحصل على وجبة كاملة ومتوازنة.

وبعض مصادر البروتين الأكثر شيوعا لتناولها على الإفطار هي البيض والسلمون المدخن والنقانق.

وهنا بعض الأمثلة التي ربما لم تفكر فيها للمساعدة في التخلص من دهون البطن:

الحمص

يعد الحمص مصدرا غنيا بالبروتين والألياف النباتية – وكلاهما له أهمية كبيرة في إنقاص الوزن.

ويحتوي الحمص على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ما يجعله مصدرا “كاملا” للبروتين.

وتحتوي حصة 100غ من الحمص على 7-8غ من البروتين و226 سعرة حرارية.

ومع شريحة من الخبز المحمص من الحبوب الكاملة، والتي تحتوي على ما يصل إلى 5غ من البروتين لكل شريحة (131 سعرة حرارية)، فأنت في طريقك إلى وجبة فطور نباتية مغذية.

ويمكن إضافة الخل أو خضار البحر الأبيض المتوسط ​​(الطماطم والزيتون والفيتا وعصير الليمون) إلى الحمص.

وأفادت مراجعة نُشرت في مجلة Nutrients، أن من يأكلون الحمص في الولايات المتحدة كانوا أقل عرضة للسمنة بنسبة 53%.

وكتب الخبراء: “بشكل عام، يُعتقد أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف، والمنخفضة في كثافة الطاقة وحمل نسبة السكر في الدم، والمعتدلة في البروتين، مهمة بشكل خاص للتحكم في الوزن”.

الجبن القريش

الجبن القريش غني بالبروتين فضلا عن فوائده كونه أحد منتجات الألبان.

ويحتوي على شيء يسمى الكازين – وهو بروتين يساعد على بناء العضلات وغالبا ما يوجد في مخفوقات البروتين.

وعلى الرغم من كونه جبنا، إلا أنه منخفض السعرات الحرارية نسبيا.

وتحتوي الحصة التي يبلغ حجمها 100غ على 11.3غ من البروتين ولكن تحتوي على 160 سعرة حرارية فقط (حتى أقل مع النسخة الخالية من الدهون).

ومذاقه اللذيذ قليلا يجعله جيدا مع العسل والفواكه مثل الخوخ أو التوت. ويمكن إضافة القليل من الشوفان أو الغرانولا إليه للحصول على الكربوهيدرات.

وتشمل الخيارات اللذيذة خلطه مع البيض المخفوق مع الخبز المحمص من الحبوب الكاملة، أو دهنها على الخبز مع الأفوكادو وشرائح الطماطم.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية في عام 2018 أن تناول جبن القريش يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عند تناوله كوجبة خفيفة أيضا.

وكان له تأثير إيجابي على جودة العضلات والتمثيل الغذائي، وكلاهما يمكن أن يحسن فقدان الوزن.

مسحوق البروتين

مسحوق البروتين ليس فقط لكمال الأجسام. سوف يعزز تناولك للبروتين دون الحاجة إلى أي طهي.

وتعد مساحيق البروتين مصادر مركزة للبروتين من الأطعمة الحيوانية أو النباتية، مثل منتجات الألبان والبيض والأرز أو البازلاء، ما يجعلها مناسبة لمن يتناولون اللحوم والنباتيون على حد سواء.

وأظهرت الدراسات أن استخدام مساحيق البروتين يمكن أن يساعد في فقدان الدهون عن طريق ملء الجسم وتقليل الشهية، مع تعزيز نمو العضلات أيضا.

ويمكن أن تحتوي ملعقة واحدة من عبوات المسحوق في البروتين، على الحصة 30 غ (حوالي مغرفة واحدة) على ما يصل إلى 25 غ أو بروتين، وعادة ما يزيد عن 100 سعرة حرارية.

ويمكن إضافة مساحيق البروتين، التي تأتي بعشرات النكهات، إلى العصائر، أو تقليبها في الزبادي أو العصيدة، أو رجها بالحليب أو الماء كإضافة إلى وجبة الإفطار.

حبوب على الخبز

هل يمكن أن يكون أفضل من الفول على الخبز المحمص في الإفطار؟

الحبوب جيدة من الناحية التغذوية كونها تحتوي على بروتين نباتي وغنية بالألياف، وكلاهما مفيد لفقدان الوزن.

والحبوب المخبوزة قليلة الدهون والسعرات الحرارية، لكنها ستوفر وجبة فطور مشبعة وشهية.

وقد يساعد تضمين الحبوب والبقول في نظامك الغذائي في موازنة مستويات السكر في الدم (والتي بدورها تحافظ على الرغبة الشديدة في تناول السكر).

وتحتوي نصف علبة من الحبوب على ما يصل إلى 10غ من البروتين و160 سعرة حرارية فقط. إنها الطبقة المثالية لبعض الخبز المحمص من الحبوب الكاملة مع الخضار.

الكينوا

للحصول على الكربوهيدرات في الصباح، ضع في اعتبارك الكينوا، والتي تشبه إلى حد ما الكسكسي في قوامها الرقيق.

والكينوا هي “بروتين كامل” لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، أو ما يسمى اللبنات الأساسية للجسم.

وتوصف الكينوا بأنها غذاء فائق لفوائدها الصحية: فهي غنية بالألياف الغذائية والفوسفور والمغنيسيوم والحديد.

وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن الكينوا غنية بالألياف، إضافة المزيد من هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

إنها أيضا أقل في مؤشر نسبة السكر في الدم، ما يعني أنها لن تتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويستبدل الكثيرون الشوفان بالكينوا في وجبة الإفطار، وتناولها مثل العصيدة بالفواكه الطازجة والمكسرات واللبن والعسل. وهناك الكثير من الوصفات على الإنترنت.

الأفوكادو

يصنف الأفوكادو على أنه غذاء فائق – وتناول الأفوكادو مرتين في الأسبوع قد يساعد في تحسين صحة القلب بشكل عام ويقلل من مخاطر الأحداث المميتة مثل النوبات القلبية.

ولكن ثبت أيضا في عدد من الدراسات أنه يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون حول منطقة الوسط.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول الأفوكادو كل يوم يمكن أن يحارب دهون البطن الحشوية لدى النساء، وهو نوع خطير من الدهون الموجودة حول الأعضاء.

والأفوكادو عبارة عن فواكه غنية بالعناصر الغذائية تحتوي على ألياف غذائية ومعادن ودهون صحية (لكن كن حذرا، فهي غذاء عالي السعرات الحرارية).

مع حصة من البروتين، يشكل الأفوكادو وجبة إفطار لذيذة ممتازة، مثل الأفوكادو على الخبز المحمص مع بيض مسلوق.

أو قم بإضافته إلى عصير مع مسحوق البروتين والموز وبعض التوت والسبانخ لوجبة فطور حلوة ومشبعة.

المصدر: ذي صن