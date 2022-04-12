ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان إن المجلس فشل في عقد جلسة؛ بسبب عدم بلوغ النصاب المطلوب للجلسة للمرة الرابعة على التوالي.

سليمان أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن الجلسات التي عقدت هي جلسات تشاورية أو معلقة بثلث الأعضاء.

ونوّه إلى أنه ما يزيد عن 70 عضوًا بالمجلس اختاروا مقاطعة الجلسات، مبينًا أن الأعضاء قاطعوا الجلسات تعبيرًا عن رفضهم اتخاذ القرارات تحت الضغوطات غير المشروعة.

ولفت إلى أن هذه السابقة لم تحدث منذ اتفاق الصخيرات، معتقدًا أن الرسالة وصلت للداخل والخارج.