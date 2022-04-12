ألمانيا – دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تسريع إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى “حقبة جديدة” على خلفية النزاع في أوكرانيا.

ووعد المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إيدي راما في برلين امس الاثنين، بالمساعدة في دفع الملف “بكامل القوة” المتوفرة لديه.

وقال شولتس: “انطباعي أننا نعيش في حقبة جديدة وهذا متصل أيضا بالعدوان الروسي” في أوكرانيا.

وأضاف أن الحاجة إلى السعي لمواقف مشتركة تعززت داخل الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب “حان الوقت للمضي قدما” في عملية انضمام غرب البلقان.

يذكر أن 5 دول في البلقان مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن استقلاله من طرف واحد.

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا في أكتوبر الماضي، جدد قادة الاتحاد “التزامهم بعملية التوسيع”، دون وضع جدول زمني لانضمام الدول المرشحة.

المصدر: فرانس برس