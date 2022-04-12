كوريا ج – أفاد البرلماني الكوري الجنوبي،سونغ إيل-جونغ، بأن الحزبين، الحاكم والمعارض، ناقشا الحاجة إلى مراجعة سريعة لمشروع قانون الخدمة العسكرية البديلة لفرقة البوب الشهيرة “BTS”.

وفي تصريحات لإذاعة “إم بي سي”، كشف سونغ إيل جونغ، النائب البرلماني من حزب سلطة الشعب، الذي يشغل منصب السكرتير التنفيذي للجنة الدفاع البرلمانية، أنه ناقش مع نظيره من الحزب الديمقراطي مؤخرا، الحاجة إلى مراجعة سريعة لمشروع القانون المعلق في الجمعية الوطنية.

وأوضح سونغ إيل جونغ قائلا: “بما أن هذا الأمر يتعلق بالعدالة والمصلحة الوطنية فلا أعتقد أنه سيكون هناك أي خلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة”، في إشارة إلى أن الحزبين الرئيسيين لديهما موقف إيجابي من مشروع القانون.

وتجدر الإشارة إلى أنه يطلب من جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما أداء الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة عامين تقريبا، بينما يتم منح استثناءات للرياضيين والموسيقيين الكلاسيكيين الحائزين على جوائز دولية من الخدمة العسكرية الإجبارية لدورهم في رفع سمعة البلاد في الخارج، حيث وردت أنباء حول ما إذا كان يجب السماح لأعضاء فرقة “بي تي إس” بالقيام بواجب عسكري بديل تقديرا لمساهمتهم في تعزيز الصورة الوطنية لكوريا الجنوبية من خلال أغانيهم الناجحة التي تتصدر قائمة بيلبورد.

المصدر: “يونهاب”