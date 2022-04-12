لأول مرة في تاريخ “البونديسليغا”.. إيقاف المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين (صور)

لأول مرة في تاريخ “البونديسليغا”.. إيقاف المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين (صور)

ألمانيا – في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدوري الألماني (البونديسليغا) يتم إيقاف مباراة لتمكين اللاعبين المسلمين من الإفطار في شهر رمضان.

وتكرر في المباريات الأخيرة من الدوري الألماني إيقاف مباريات من طرف الحكام مع دخول وقت الإفطار لإتاحة الفرصة للاعبين الصائمين للإفطار ولو بشكل سريع.

وحدث هذا الأمر لأول مرة في ألمانيا الأسبوع الماضي عندما أوقف حكم مباراة ماينز وأوغسبورغ ماتياس يولينبيك المباراة قليلا من أجل أن يتمكن قائد فريق ماينز موسى نياكاتي من الإفطار مع موعد الأذان، حيث شرب القليل من الماء وواصل اللقاء بشكل طبيعي.

وبعد المباراة صرح حكم اللقاء ماتياس يولينبيك “لقد سألني اللاعب قبل المباراة هل بإمكانه التوقف للشرب قليلا عند الغروب لأنه مسلم ويصوم رمضان.. وبطيعة الحال وافقت على ذلك.. وعندما توقف اللعب أخبرته وانتظرت حتى انتهى من الإفطار”.

وتكررت العملية يوم الأحد في مباراة لايبزيغ وهوفنهايم عندما أوقف الحكم المباراة حتى يتمكن لاعب لايبزيغ محمد سيماكان من شرب الماء وكسر الصيام قبل مواصلة المباراة.

ولاقت هذه الظاهرة تقديرا كبيرا من المتابعين، حيث أثنوا على هذا السلوك الجيد، وعبروا عن أملهم في أن تنتشر الظاهرة بشكل أكبر في كل ملاعب العالم.

المصدر: وسائل إعلام