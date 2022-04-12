أوكرانيا – واصل الجيش الروسي لليوم الـ48 تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته بأوكرانيا، بينما تحذر موسكو من إعداد كييف استفزازات جديدة لاتهام القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب.
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المصدر : RT