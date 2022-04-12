فرنسا – أكدت مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، أنه ليس لديها “مشروع خفي” لإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وفي حديث مع قناة “France Inter”، قالت مارين لوبان: “غابرييل أتال يقول أي شيء.. ليس لدي مشروع سري”، في إشارة إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريل أتال، حول نية لوبان الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت لوبان: “غابرييل أتال يقول أي شيء..بل عدوانية لا تزيد من الوتيرة..كل ما أفكر به أقوله، لقد شرحته لمدة ثمانية أشهر بطريقة دقيقة للغاية”.

وفي وقت سابق، كانت مارين لوبان قد أوضحت قائلة: “لن أغادر الاتحاد الأوروبي، هذا ليس هدفي، يدعي الرئيس (ماكرون) يحاكم وفق النية، دون يستند إلى أي شيء..من ناحية أخرى، أود تغيير هذا الهيكل الأوروبي…لقد قلتها، كما تعلمون، كنت أقولها منذ سنوات..نريد تحالفا أوروبيا من الدول الحرة وذات السيادة..أوروبا للتعاون بموافقة حرة..أوروبا التي لا تجبر الدول على قبول إجراءات تتعارض مع المصالح الحيوية لسيادتها أو شعوبها. .مكننا أن نرغب في البقاء في هيكل أوروبي، ولكن ليس في السوق الأوروبية”.

في حين علق المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال خلال حديثه عن تأهل الرئيس إيمانويل ماكرون للجولة الثانية من الانتخابات، قائلا: “إنها حملة جديدة، مشروع مقابل مشروع، قيم مقابل القيم…أعتقد أنه لم يتم كسب شيء، وسيكون من الضروري السعي لتحقيق النصر”.

وردا على سؤال حول احتياطي لأصوات لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية، قال المتحدث باسم الحكومة: “من بين كل الفرنسيين الذين لا يريدون مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذين يريدون مواصلة تعزيز الاتحاد الأوروبي لأنهم مقتنعون بأن بلادنا ستكون أقوى وأكثر استقلالية في أوروبا أقوى”.

المصدر: “leprogres.fr” + “France Inter” +lefigaro.fr”