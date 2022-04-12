فلسطين – طالبت 15 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لفلسطين.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فإن الدول الأوروبية بقيادة إيرلندا أعربت عن مخاوفها بشأن “التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين لعام 2021 على خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية”.

ووجهت الدول الـ15 رسالة بتاريخ الثامن من أبريل الجاري للمفوضية الأوروبية، تطالب بتسريع صرف المساعدات للفلسطينيين، حيث وقعها وزراء خارجية: أيرلندا، وبلجيكا، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، والإدارة القبرصية اليونانية، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد.

ودعت الدول الأعضاء إلى الإفراج عن التمويل “في أقرب وقت ممكن”، “لأن السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع صعب وتعاني من أزمة مالية حادة يزيد من تعقيدها تضخم أسعار النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا”.

ولفتوا في رسالتهم إلى أن الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بشأن ربط المساعدات بشروط “لا يحظى بدعم واسع” بين دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: “وفا”