الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوى في شهر، وسط تصاعد المخاوف التضخمية في الأسواق، إضافة إلى تزايد حدة الأزمة الأوكرانية.

وارتفعت مستويات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 1981، بنسبة 8.5 بالمئة في مارس/ آذار الماضي.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 7 بالمئة في مارس الماضي، عند أعلى مستوياتها في 3 عقود.

وعند الساعة (09:39 ت.غ)، ارتفعت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر 0.37 بالمئة أو 7.23 دولارات، لتتداول عند 1973.99 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 14 مارس الماضي.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.11 بالمئة أو 2.2 دولار، لتسجل 1978.30 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.06 بالمئة عند 100.355 نقطة.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذا آمنا في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

الأناضول