عمان – وقعت وزارة الطاقة الأردنية مع شركة سولفيست التركية، الأربعاء، مذكرة تفاهم لاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس والمعادن المصاحبة في مناطق وادي أبوخشيبة وغور فيفا جنوبي المملكة.

وقال وزير الطاقة صالح الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن أهمية المذكرة تأتي لإعطاء القطاع “حقه” لاستغلال الثروات الطبيعية والتركيز على الصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات.

وسيتم المشروع في وادي أبوخشيبة بحسب الوزير، على أرض تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا أظهرت الدراسات تواجد خامات النحاس بكميات وتراكيز جيدة فيها، فيما تبلع مساحة منطقة غور فيفا حوالي 28 كيلومترا مربعا.

وستقوم الشركة خلال مدة مذكرة التفاهم البالغة 12 شهراً، بإجراء العديد من الدراسات الاستكشافية والتنقيب بهدف تقييم كمية ونوعية احتياطي معدن النحاس والمعادن المصاحبة وتحديد الجدوى الاقتصادية من استغلاله.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قالت في وقت سابق إن استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025، تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى 7.7 بالمئة للعام 2019.

الأناضول