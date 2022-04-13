ليبيا – قام وكيل وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين بزيارة إلى مقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وأوضح بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد إن الأمين عقد اجتماعًا مع رئيس المصلحة اللواء يوسف مراد ونائبه ومدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس مكتب العلاقات بالمصلحة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العمل.

وأضاف البيان إن الاجتماع تم تكريس جانب كبير منه للنظر في عملية استخراج جوازات السفر للمواطنين والخدمات التي تقدمها المصلحة لهم وللأجانب فيما أشاد الأمين بجودة العمل الذي تقوم بها المصلحة في تسهيل الإجراءات والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم.