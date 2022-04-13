ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي أن تصريح السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو بأنه يمكن لليبيا زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30 % باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار، يعكس نية إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية لتنصيب رئيس الحكومة فتحي باشاآغا لتكون حكومة قوية وقادرة على تأمين الاستثمارات.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال: “إننا نستنج ذلك من خلال زيارة القنصل الإيطالي إلى بنغازي ولقائه نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني”، لافتًا إلى أن التصريح في مضمونه ضرب رئيس الحكومة السابقة (حكومة تصريف الأعمال) برئاسة عبد الحميد الدبيبة والذي يسيطر على طرابلس فقط مما يجعلها ضعيفة بعكس الأخرى.

ولفت إلى أن حكومة فتحي باشاآغا تستمد قوتها من سيطرتها على الشرق والجنوب بالاتفاق مع الجيش، موضحًا أنها جاءت أيضًا بالاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة الإستشاري.

الأوجلي تابع أن التصريح يعكس رغبة أوروبا وإيطاليا في أن يكون الغاز الليبي بديلًا لنظيره الروسي بعد الأزمة الأوكرانية، مرجحًا ضخ المزيد من الاستثمارات الإيطالية في مجال النفط الليبي.