ليبيا – زار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة للوقوف على سير العمل بعدد من الإدارات والمكاتب فيها.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الأخير عقد اجتماعا مع الوزيرة وفاء الكيلاني ومدراء الإدارات والمكاتب للتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل في الوزارة مشددا على ضرورة متابعة صرف علاوة الأبناء عن الأشهر الـ6 القادمة.

وأضاف الدبيبة إن هذه العلاوة تم إحالتها للمصرف المركزي فضلا عن أهمية صرف منحة الزوجة عن العامين 2021 و2022 لأن عدم صرفها غير مبرر ولا بد من العمل بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات بالخصوص مع ضرورة الاهتمام بدور الرعاية وتقديم الخدمات اللازمة لها.