ليبيا – قال مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إنهم سجلوا خلال جولة تفتيشية ببلدية أبو سليم العديد من المخالفات وافتقارًا لأدنى الاشتراطات الصحية والقياسية داخل عدد من المناشط التجارية.

الزيات بيّن في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن أبرز المخالفات المسجلة خلال التفتيش على المصحات والصيدليات والمختبرات وقصابي بيع اللحوم والسلخانات ومحال المواد الغذائية والمخابز بالبلدية، تمثلت في سوء النظافة والغش التجاري داخل القصابين بإعادة فرم اللحم من الأحشاء والبقايا وتغليفه وعرضه للبيع، وإضافة صبغات ملونة عليها لمنحها مظهر الطازج.

وأشار إلى أن التفتيش على المختبرات كشف عن وجود مواد تشغيلية منتهية الصلاحية يتم شراؤها من مصدرها، وتحريز كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وعدم وجود إذن مزاولة طبيب داخلها، وفيما يخص المخابز فقد تم تسجيل مخالفات أبرزها سوء النظافة وعدم وجود شهائد صحية، وعدم استعمال الغربال والميزان والافتقار لدورية ترميم وصيانة سير العجين والمعدات المستهلكة.

وأكد أنه تمت إحالة المخالفين من أصحاب النشاطات للجهات الأمنية المرافقة، مع إقفال محالهم بالشمع الأحمر وتحرير مخالفات عن ذلك، منبها كافة المواطنين إلى أن إدارة المركز ما زالت مستمرة في حملتها رفقة جهاز الأمن الداخلي وجهاز الحرس البلدي.

كما دعا في الختام التجار وأصحاب النشاطات إلى ضرورة التعاون والالتزام بتطبيق المواصفات والاشتراطات الواجب توفرها.