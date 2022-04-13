ليبيا – أعلن السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو أنه يمكن لليبيا زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30 في المئة باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار، بشرط أن تكون في طرابلس عبر سلطة تنفيذية قوية ومشتركة.

بوتيشنو وفي كلمة له خلال المائدة المستديرة “التركيز على المتوسط – ليبيا” التي نظمتها جامعة لويس في روما، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال: إن الهدف المتمثل في زيادة إنتاج النفط، حاليًا 1.2 مليون برميل يوميًا، إلى 2 مليون برميل، هو هدف واقعي ويمكن تحقيقه خلال عام ونصف أو عامين، إذا توفرت الظروف والاستثمارات المناسبة، مؤكدًا أن الإمكانات الواسعة في قطاع الصناعة الزراعية والتي ستكون مفيدة جدًا للشعب الليبي الذي عانى كثيرًا من التحول في السنوات الأخيرة.

وأضاف: “الأمل يتمثل في التوصل إلى إعادة تشكيل جزئية وتدريجية لكن نهائية للإطار السياسي الليبي، مما يمكن أن يسمح للبلاد بتحقيق قدر أكبر من الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة تحسين العلاقات مع البلدان المجاورة، مع الأخذ في الاعتبار أن استقرار ليبيا هو بطريقة ما استقرار البحر الأبيض المتوسط وله تأثير واضح على بلدنا”.

كما أكد أن شركة “إيني” الإيطالية تلعب دورًا رئيسًا ومقدرًا للغاية في ليبيا، التي يمكن أن تنتج الطاقة بطريقة بديلة من خلال إتاحة موارد الغاز للتصدير.

وأردف: “دعونا لا ننسى الدور الأساسي والمقدر للغاية لشركة إيني في ليبيا، حيث تعمل في مشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط، مليته للنفط والغاز، والتي توفر فرص عمل للعديد من الليبيين ودربت الآلاف في إيطاليا.”

وتابع الدبلوماسي الإيطالي: “65 في المائة من الغاز المستخرج في غرب ليبيا باتجاه الحدود مع تونس يستخدمه الليبيون والباقي يذهب إلى جرين ستريم”، في إشارة إلى خط الأنابيب الذي يربط ليبيا بإيطاليا.

وواصل حديثه: “من الواضح أنه يمكن تغيير هذه النسب ومساعدة الليبيين على إنتاج الطاقة بطريقة بديلة وتقليل هذه النسبة البالغة 65 بالمائة”.

وأعلن أنه يمكن لليبيا زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30 في المائة باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار، بشرط أن تكون في طرابلس عبر سلطة تنفيذية قوية ومشتركة.

كما أن الإمكانات الواسعة في قطاع الصناعة الزراعية ستكون مفيدة جدًا للشعب الليبي الذي عانى كثيرًا من التحول في السنوات الأخيرة.

وخلص بوتشينو إلى أن الأمل يتمثل في التوصل إلى إعادة تشكيل جزئية وتدريجية، لكن نهائية للإطار السياسي الليبي، مما يمكن أن يسمح للبلاد بتحقيق قدر أكبر من الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة تحسين العلاقات مع البلدان المجاورة، مع الأخذ في الاعتبار أن استقرار ليبيا هو بطريقة ما استقرار البحر الأبيض المتوسط وله تأثير واضح على بلدنا،على حد قوله.